stupro di gruppo ciro grillo condannato a otto anni di carcere insieme ai suoi amici

Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l’accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Assenti sia gli imputati che la ragazza. “Ho detto io alla mia assistita di non venire qui oggi. Punto primo perché sapevo che l’udienza sarebbe andata avanti per le lunghe e soprattutto perché c’era il rischio che qualcuno potesse scattarle delle foto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

