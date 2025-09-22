Stupro di gruppo Ciro Grillo condannato a otto anni di carcere insieme ai suoi amici
Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l’accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Assenti sia gli imputati che la ragazza. “Ho detto io alla mia assistita di non venire qui oggi. Punto primo perché sapevo che l’udienza sarebbe andata avanti per le lunghe e soprattutto perché c’era il rischio che qualcuno potesse scattarle delle foto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: stupro - gruppo
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo parla in aula: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno”
Ciro Grillo a processo per stupro di gruppo: "Io innocente"
#NEWS - #CiroGrillo e i 3 suoi amici condannati per #stupro di gruppo. Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il #processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio - X Vai su X
Al processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, oggi è il giorno del verdetto - facebook.com Vai su Facebook
Processo Ciro Grillo, arriva la condanna: 8 anni di carcere per stupro di gruppo; Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo; Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, si attende oggi la sentenza.
Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ... Come scrive fanpage.it
Condannato a 8 anni per stupro Ciro Grillo. L'inviato del TgLa7 legge la sentenza - Il collegio ha riconosciuto ai quattro le attenuanti generiche e deciso una provvisionale di 10mila euro da liquidare alle parti civili per Ciro Grillo, Lauria e Capitta, di 5mila euro invece per Cors ... Riporta tg.la7.it