A oltre sei anni dalla notte di luglio 2019, iniziata al Billionaire di Porto Cervo e culminata nell'appartamento di Beppe Grillo a Cala Volpe, il Tribunale di Tempio Pausania ha emesso il verdetto nel processo per stupro contro Ciro Grillo, figlio del fondatore M5S, e i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I quattro genovesi, allora ventenni, sono stati ritenuti responsabili di aver violentato una studentessa 19enne, conosciuta durante una vacanza in Costa Smeralda.Alle 18:30 del 20 giugno 2025, il collegio presieduto da Marco Contu (con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu) ha inflitto 8 anni di reclusione a Grillo, Capitta e Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Corsiglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stupro di gruppo: Ciro Grillo condannato a 8 anni

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo

