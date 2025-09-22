Studio Ghibli gli scienziati dimostrano che guardare alcuni film di Hayao Miyazaki renda più felici
Che i film di Hayao Miyazaki abbiano il potere di cullare lo spettatore in un abbraccio gentile non è un segreto. Ma oggi a sostenerlo non è solo la percezione comune: uno studio accademico ha rivelato che le storie dello Studio Ghibli influiscono concretamente sulla felicità delle persone. Una nuova ricerca scientifica dimostra che guardare i capolavori dello Studio Ghibli aumenta il senso di felicità. Nostalgia, calma interiore e rinnovato scopo di vita emergono dalle visioni di opere come Il mio vicino Totoro e Kiki Consegne a domicilio. La nostalgia di Studio Ghibli come chiave della felicità La ricerca, condotta nella primavera del 2025 su un campione di 518 studenti universitari post-laurea, ha messo in luce un dato sorprendente: chi ha guardato estratti di classici dello Studio Ghibli come Il mio vicino Totoro e Kiki consegne a domicilio ha riportato un livello di soddisfazione di vita più alto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
