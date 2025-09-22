Studenti e sindacati in corteo pro Gaza

22 set 2025

Tarantini Time Quotidiano La bandiera della Palestina ha sventolato in piazza della Vittoria, a Taranto, insieme a cortei in oltre 60 città italiane. “Blocchiamo tutto”: questo lo slogan che ha accompagnato la manifestazione organizzata dai sindacati di base, tra solidarietà al popolo palestinese e denuncia delle “scelte scellerate del governo israeliano e dell’atteggiamento complice di quello italiano”. Prima un corteo con striscioni, slogan e bandiere, poi il presidio in piazza della Vittoria e l’intervento degli attivisti. Alla mobilitazione hanno partecipato studenti delle scuole Calò, Aristosseno e Salvemini, universitari, lavoratrici e lavoratori in sciopero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

