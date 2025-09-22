Studentessa di Milano investita dopo un concerto da un motociclista che è fuggito

Una ragazza di 20 anni è stata investita poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica a Napoli. Si tratta di una giovane residente a Monza e studentezza di Psicologia all'università Bicocca di Milano. Secondo quanto riportato dai colleghi di NapoliToday, la ragazza è stata investita da uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: studentessa - milano

Odissea sulla Milano-Pavia. La rabbia di Giulia, studentessa di 22 anni: “Quasi due ore di treno per arrivare a Voghera”

Medicina senza test, una studentessa di Milano al primo anno: “5000 studenti per 500 posti, così è un’agonia”

Studentessa stuprata a Milano: i calciatori Lucarelli e Apolloni (condannati) trattano per risarcire la vittima

Travolta da un suv, muore a 25 anni studentessa universitaria La tragedia si è consumata a Trieste: la vittima era residente in provincia di Milano - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa di Milano investita dopo un concerto da un motociclista che è fuggito; Turista 21enne investita a piazza Trieste e Trento: Mi sono vista morta. Non tornerò più a Napoli; Napoli, studentessa investita e uccisa da un SUV guidato da un 18enne, era in Erasmus.

Studentessa spagnola travolta e uccisa a Napoli da un suv guidato da un 18enne: la vittima era sulle strisce - La ragazza, in Italia per l'Erasmus, è morta dopo poche ore in ospedale. Da ilfattoquotidiano.it

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv: indagato un 18enne - L'incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte in corso Umberto I: la Range Rover che l ... Da tg24.sky.it