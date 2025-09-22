Studentessa del quinto anno sviene in classe | soccorsi attivati dopo ben 20 minuti La denuncia dell’avvocato alla dirigente dell’Istituto Superiore di Sezze
Attimi di paura all' Istituto Statale di Istruzione Superiore di Sezze, dove una ragazza del quinto anno è svenuta in aula durante la quarta ora di lezione, intorno alle 11.45 del 16 settembre 2025. La studentessa, rimasta priva di sensi per circa 10-15 minuti, non avrebbe ricevuto assistenza immediata da parte dell'insegnante presente in classe. L'intervento dei compagni e dei collaboratori scolastici. Secondo quanto riportato in una pec inviata dall'avvocato Rina Gandolfi alla dirigente scolastica, sarebbero stati i compagni di classe, turbati dall'accaduto, a sollecitare l'intervento dei collaboratori scolastici.
