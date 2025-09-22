Studentessa del quinto anno sviene in classe | soccorsi attivati dopo ben 20 minuti La denuncia dell’avvocato alla dirigente dell’Istituto Superiore di Sezze

Dayitalianews.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura all' Istituto Statale di Istruzione Superiore di Sezze, dove una ragazza del quinto anno è svenuta in aula durante la quarta ora di lezione, intorno alle 11.45 del 16 settembre 2025. La studentessa, rimasta priva di sensi per circa 10-15 minuti, non avrebbe ricevuto assistenza immediata da parte dell'insegnante presente in classe. L'intervento dei compagni e dei collaboratori scolastici. Secondo quanto riportato in una pec inviata dall'avvocato Rina Gandolfi alla dirigente scolastica, sarebbero stati i compagni di classe, turbati dall'accaduto, a sollecitare l'intervento dei collaboratori scolastici.

