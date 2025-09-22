Streghe la collega sull' uscita di scena di Shannen Doherty | scelta dei produttori malata e contorta

Una star della serie iconica dei primi anni 2000 ha criticato la decisione della produzione di tagliare fuori la compianta co-protagonista. In una puntata del podcast The House of Halliwell, Holly Marie Combs e Brian Krause hanno parlato dell'uscita di scena di Shannen Doherty dalla serie Streghe. I due conduttori, insieme al collega Drew Fuller, hanno ricordato l'episodio finale con Doherty, All Hell Breaks Loose, finale della terza stagione, diretto dalla stessa ex star di Beverly Hills 90210. Holly Marie Combs critica la gestione dell'addio di Shannen Doherty Il personaggio di Shannen Doherty, Prue Halliwell, morì in seguito al licenziamento dell'attrice, e venne sostituita dalla sorellastra Paige, interpretata da Rose McGowan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Streghe, la collega sull'uscita di scena di Shannen Doherty: scelta dei produttori "malata e contorta"

In questa notizia si parla di: streghe - collega

Oggi #JohnRitter avrebbe compiuto 77 anni . Prima di Billie in Streghe e Penny in The Big Bang Theory, #KaleyCuoco era Bridget, la figlia di Paul Hennessy (John Ritter) in 8 semplice regole - facebook.com Vai su Facebook

Streghe, la collega sull'uscita di scena di Shannen Doherty: scelta dei produttori malata e contorta; Julian McMahon: i colleghi di Streghe e I Fantastici 4 ricordano l'attore scomparso prematuramente; Streghe, Alyssa Milano parla di Shannen Doherty e del licenziamento.