Straordinari premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della Regione siciliana

Feedpress.me | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In rampa di lancio ci sono straordinari e premi, poi il rinnovo del contratto e subito dopo il nuovo bonus che la Regione «copierà» dallo Stato. L’ Aran, l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego guidata da Accursio Gallo, ha convocato per domani i sindacati dei regionali per firmare l’accordo per il cosiddetto salario accessorio. Sulla carta andrebbero distribuiti 37 milioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

