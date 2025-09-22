straordinari premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della regione siciliana

In rampa di lancio ci sono straordinari e premi, poi il rinnovo del contratto e subito dopo il nuovo bonus che la Regione «copierà» dallo Stato. L’ Aran, l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego guidata da Accursio Gallo, ha convocato per domani i sindacati dei regionali per firmare l’accordo per il cosiddetto salario accessorio. Sulla carta andrebbero distribuiti 37 milioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

