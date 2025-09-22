Straordinari premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della Regione siciliana
In rampa di lancio ci sono straordinari e premi, poi il rinnovo del contratto e subito dopo il nuovo bonus che la Regione «copierà» dallo Stato. L’ Aran, l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego guidata da Accursio Gallo, ha convocato per domani i sindacati dei regionali per firmare l’accordo per il cosiddetto salario accessorio. Sulla carta andrebbero distribuiti 37 milioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: straordinari - premi
Telesveva. . San Severo, clamorosa denuncia dei dipendenti comunali: lamentano mancati pagamenti di premi e straordinari, degrado degli uffici e persino la presenza di carcasse di topi #sansevero #attualità #dipendenti #comune - facebook.com Vai su Facebook
Iniziativa Speciale Regala un sogno; Straordinari, premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della Regione siciliana.
Straordinari, premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della Regione siciliana - Domani confronto tra i vertici dell’Aran e i sindacati per il salario accessorio, poi il confronto si sposterà sulla misura (scatto d’anzianità) ipotizzata per compensare lo stop alla progressione del ... Come scrive gazzettadelsud.it