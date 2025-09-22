Strage piazza della Loggia la difesa di Toffaloni ricorre in Appello | Non ci sono prove certe che fosse presente

Marco Toffaloni è stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere perché ritenuto esecutore materiale della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Il suo avvocato, Marco Gallina, ha presentato ricorso in Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piazza Loggia, 'Toffaloni presente per eseguire strage'

Marco Toffaloni condannato a 30 anni per la strage di piazza della Loggia: “Non aveva altro motivo per essere lì”

A rischio il processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia: il giudice chiede il trasferimento

strage piazza loggia difesaPiazza della Loggia: Marco Toffaloni ricorre in appello. La difesa chiede l’assoluzione - Minorenne nel 1974, è stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere come esecutore materiale della strage del 28 maggio a Brescia ... Segnala ilgiorno.it

strage piazza loggia difesaStrage, Toffaloni ricorre in appello: per la difesa «va assolto» - L’ex minore ritenuto uno degli esecutori in piazza della Loggia è stato condannato a trent’anni in primo grado: ora mette in discussione anche la prova più discussa, ovvero la fotografia scattata dopo ... Si legge su giornaledibrescia.it

