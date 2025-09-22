Strade come fiumi e persone bloccate nelle auto | una donna dispersa
Il maltempo sta sferzando il Nord Italia con piogge torrenziali e allagamenti che hanno già fatto scattare decine di interventi dei vigili del fuoco. Per il momento l'allerta arancione è stata diramata in Liguria e parte della Lombardia (compresa Milano, dove il Seveso è esondato nonostante le. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: strade - fiumi
Sottopassi allagati e strade come fiumi: gli interventi dei Vigili del Fuoco
Bomba d’acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: “Nubifragio tra i più forti degli ultimi anni”
Maltempo a Napoli da Bacoli a Procida, alberi caduti e strade come fiumi: allerta meteo in Campania
Francia, nubifragio vicino Marsiglia: strade come fiumi - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Roma sott’acqua: strade trasformate in fiumi, auto sommerse e metro allagate - X Vai su X
Strade come fiumi e persone bloccate nelle auto: una donna dispersa; Cabiate sott’acqua, il Seveso esonda: evacuazioni e persone bloccate in casa; Sciopero per Gaza in Toscana, da Pisa a Calenzano: fiumi di persone in strada. FiPiLi bloccata, presidio al porto di Livorno.
Milano, esonda il Seveso: strade come fiumi. I vigili del fuoco: "Situazione sotto controllo" - L'acqua ha allagato diversi sottopassi, con macchine bloccate, e si sono verificati dissesti statici in edifici ... Da rainews.it
Maltempo, Liguria e Piemonte sott’acqua. Donna dispersa in un camping nell’Alessandrino - Allerta arancione sul versante ligure, bloccate le linee ferroviarie tra Ventimiglia, Genova e Torino ... Secondo quotidiano.net