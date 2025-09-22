Strade allagate città paralizzate | nubifragio anche a Mariano e Cantù

Quicomo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como sott’acqua, ma non è l’unica città travolta dal maltempo. Anche Mariano Comense e Cantù si sono svegliate tra piogge torrenziali e allagamenti che hanno paralizzato la circolazione. Le strade sono diventate fiumi, con auto ferme e quartieri interi in difficoltà: a Cantù colpita soprattutto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strade - allagate

Maltempo, nubifragio su Como: strade allagate e auto in difficoltà

Nubifragio in Italia: strade allagate e persone intrappolate nelle auto.

Nubifragio in Italia: strade allagate e persone intrappolate nelle auto. Succede di tutto

Cerca Video su questo argomento: Strade Allagate Citt224 Paralizzate