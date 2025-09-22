Strade allagate città paralizzate | nubifragio anche a Mariano e Cantù

Como sott’acqua, ma non è l’unica città travolta dal maltempo. Anche Mariano Comense e Cantù si sono svegliate tra piogge torrenziali e allagamenti che hanno paralizzato la circolazione. Le strade sono diventate fiumi, con auto ferme e quartieri interi in difficoltà: a Cantù colpita soprattutto. 🔗 Leggi su Quicomo.it