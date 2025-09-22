Stop all' erogazione idrica a Salerno giovedì 25 | la mappa dei disagi

Salerno Sistemi ha comunicato che giovedì 25 settembre dalle ore 9:00 alle ore 16:00 sarà sospesa l’erogazione idrica in via Porto 39, nell’area portuale (Molo Trapezio, Molo 3 Gennaio, Molo Ponente) e al Lloyd’s Baia Hotel per consentire i lavori programmati di rinnovo della rete idrica in via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it