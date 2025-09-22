Stop al genocidio di Gaza | anche a Brindisi la manifestazione di studenti e insegnanti

Brindisireport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Studenti e insegnanti brindisini si sono ritrovati stamattina in Piazza Vittoria, al termine di un corteo per le vie cittadine, per sostenere la popolazione palestinese e dire stop al genocidio degli abitanti della Striscia di Gaza. La manifestazione rientra nell'ambito di una mobilitazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - genocidio

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO

Ovadia: “Stop al concerto di Gergiev? Idiozia sconfinata. Sul genocidio sionista a Gaza invece non si alza un’unghia”

Stop al genocidio di Gaza: anche a Brindisi la manifestazione di studenti e insegnanti; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Scioperi e cortei per Gaza in Puglia: «Stop al genocidio». Dura contestazione davanti al consolato di Israele.

stop genocidio gaza brindisi"Stop al genocidio di Gaza": anche a Brindisi la manifestazione di studenti e insegnanti - Mobilitazione studentesca a sostegno della popolazione palestinese. Segnala brindisireport.it

stop genocidio gaza brindisiScioperi e cortei per Gaza in Puglia: «Stop al genocidio». Dura contestazione davanti al consolato di Israele - A Bari, a Lecce, a Taranto come a Brindisi, sfilano i cortei dei sindacati di base per Gaza: «Stop al genocidio». Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stop Genocidio Gaza Brindisi