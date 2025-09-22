Stop ai disagi elettrici | E-Distribuzione investe un milione sulla rete di Lignano

Udinetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete elettrica di Lignano Sabbiadoro sarà ancora più sicura e moderna. Dopo gli investimenti per oltre 1,7 milioni di euro già realizzati negli ultimi quattro anni, E-Distribuzione ha annunciato un nuovo piano da un milione di euro per potenziare l’infrastruttura e ridurre i rischi legati a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - disagi

Via Falcinello, cantiere sotto accusa. “Chiarezza sulla fine dei lavori, lo stop al ponte crea gravi disagi”

Stop all’acqua per ore: lavori in corso, disagi in arrivo ad Avellino

Per ore senza acqua in piena estate: nuovo stop idrico per lavori e disagi

Stop ai disagi elettrici: E-Distribuzione investe un milione sulla rete di Lignano; Lavori di E-Distribuzione. Black-out nelle aziende: E’ il terzo in un mese; Alba senza luce martedì 16 settembre: ecco le vie interessate dall’interruzione elettrica.

stop disagi elettrici distribuzioneBlackout di Ferragosto a Lignano, e-distribuzione annuncia nuovi investimenti sulla rete elettrica - Incontro con Comune e Associazioni di categoria sulla qualità del servizio elettrico, in arrivo 1 milione di euro che si aggiunge ai circa 2 già impiegati in precedenza ... rainews.it scrive

Stop ai monopattini elettrici Bolt a Milano. I giudici danno ragione al Comune: "Ritardi e impegni non rispettati" - Milano, 2 settembre 2025 – Ora c’è anche il timbro del Tar sulla decisione del Comune di bandire dalle strade cittadine i monopattini elettrici Bolt. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Disagi Elettrici Distribuzione