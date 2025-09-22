Stop ai disagi elettrici | E-Distribuzione investe un milione sulla rete di Lignano
La rete elettrica di Lignano Sabbiadoro sarà ancora più sicura e moderna. Dopo gli investimenti per oltre 1,7 milioni di euro già realizzati negli ultimi quattro anni, E-Distribuzione ha annunciato un nuovo piano da un milione di euro per potenziare l’infrastruttura e ridurre i rischi legati a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: stop - disagi
Via Falcinello, cantiere sotto accusa. “Chiarezza sulla fine dei lavori, lo stop al ponte crea gravi disagi”
Stop all’acqua per ore: lavori in corso, disagi in arrivo ad Avellino
Per ore senza acqua in piena estate: nuovo stop idrico per lavori e disagi
Si prevedono disagi a causa di una serie di mobilitazioni nazionali e locali. Si parte con il sostegno al popolo palestinese. Poi stop alternati fino a novembre, con blocchi che interesseranno il settore aereo e ferroviario, cruciali per la mobilità dei cittadini calabr - facebook.com Vai su Facebook
Lunedì disagi per treni, bus e navi. Scioperi fino a novembre, due gli stop generali delle sigle di base #ANSA - X Vai su X
Stop ai disagi elettrici: E-Distribuzione investe un milione sulla rete di Lignano; Lavori di E-Distribuzione. Black-out nelle aziende: E’ il terzo in un mese; Alba senza luce martedì 16 settembre: ecco le vie interessate dall’interruzione elettrica.
Blackout di Ferragosto a Lignano, e-distribuzione annuncia nuovi investimenti sulla rete elettrica - Incontro con Comune e Associazioni di categoria sulla qualità del servizio elettrico, in arrivo 1 milione di euro che si aggiunge ai circa 2 già impiegati in precedenza ... rainews.it scrive
Stop ai monopattini elettrici Bolt a Milano. I giudici danno ragione al Comune: "Ritardi e impegni non rispettati" - Milano, 2 settembre 2025 – Ora c’è anche il timbro del Tar sulla decisione del Comune di bandire dalle strade cittadine i monopattini elettrici Bolt. Lo riporta ilgiorno.it