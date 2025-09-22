Stop ai cellulari in classe una dirigente scolastica | Durante le lezioni i ragazzi utilizzavamo spesso i telefonini ciò permetteva di rendere le attività più interattive e partecipative
Lo stop ai cellulari anche alla scuola superiore è ormai realtà. Ma non tutti sono d'accordo. Al Corriere Adriatico, la dirigente scolastica del Polo 3 di Fano, Maria Eleonora Augello, esprime con chiarezza la propria contrarietà al nuovo divieto ministeriale sull’uso degli smartphone in classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: stop - cellulari
I numeri danno ragione a Valditara: studenti d'accordo sullo stop ai cellulari in classe
Valditara: “studenti favorevoli a stop cellulari a scuola”
Stop ai cellulari alle superiori: saranno spenti e consegnati alla prima ora di lezione
FORNOVO. Stop dei cellulari a scuola GUARDA il servizio in onda su TVPARMA, nel TG Provincia del 17 Settembre 2025 Lo trovi CLICCANDO sul link al minuto 01.26 https://www.12tvparma.it/puntata/tg-provincia-del-17-09-25/ - facebook.com Vai su Facebook
Supporto psicologico, IA e stop ai cellulari, le novità al Don Bosco http://dlvr.it/TN6zlP #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Stop al cellulare in classe, in alcune scuole il divieto vale anche per insegnanti e personale ATA; Divieto cellulari: quali sanzioni? Vale per i docenti? Cosa dice la normativa? – FOCUS; Stop ai cellulari in classe, ecco la nuova normativa. Cosa ne pensano i dirigenti scolastici pontini.
Stop al cellulare in classe, in alcune scuole il divieto vale anche per insegnanti e personale ATA - Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26 entra pienamente in vigore il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in classe, come stabilito ... Riporta orizzontescuola.it
Fano, la preside Augello del Polo 3 boccia lo stop al cellulare: «Passo indietro, ragazzi meno presi» - FANO È stata la prima scuola superiore fanese ad iniziare l’anno scolastico, anticipando le lezioni all’8 settembre, anziché partire il 15, recuperando qualche giorno ... Scrive corriereadriatico.it