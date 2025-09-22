Stipendi non pagati e licenziamenti nuovo sit in dei lavoratori della Manelli Costruzioni

Ancora niente stipendi di agosto per i 120 lavoratori della Manelli Costruzioni impegnati a Palermo su tre grossi appalti: il collettore emissario Palermo Sud Est, la rete fognaria di Cruillas e la Stazione Lazio del passante ferroviario. Oggi (lunedì 22 settembre) hanno scioperato i lavoratori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

