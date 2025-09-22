Steinmeier a Roma | Onu Sant’Egidio e un invito al Papa per la Germania

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo passaggio romano, il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier ha intrecciato diplomazia, solidarietà e fede, scandendo una giornata fitta di colloqui con le agenzie delle Nazioni Unite, la Comunità di SantEgidio e Papa Leone XIV. Solidarietà globale Prima ancora che le luci del giorno svanissero su Roma, il capo dello Stato tedesco ha voluto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

steinmeier a roma onu sant8217egidio e un invito al papa per la germania

© Sbircialanotizia.it - Steinmeier a Roma: Onu, Sant’Egidio e un invito al Papa per la Germania

In questa notizia si parla di: steinmeier - roma

steinmeier roma onu sant8217egidioIl presidente tedesco a Roma, 'ho invitato il Papa in Germania' - Ad annunciarlo è stato lo stesso Steinmeier, incontrando i giornalisti al Campo ... Come scrive adnkronos.com

Presidente Steinmeier a Roma da Papa, Sant’Egidio e visita WFP - (askanews) – “È stato un grande onore per me e mia moglie essere accolti oggi in udienza privata” da Papa Leone XIV: ha esordito così il presidente federale tedesco, Frank- Riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Steinmeier Roma Onu Sant8217egidio