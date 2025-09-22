Stefano La Sorda, tecnico e giudice internazionale di marcia, è intervenuto nella trasmissione Sprint Zone, in onda sul canale di OA Sport e condotta da Ferdinando Savarese. La Sorda ha analizzato la spedizione da record azzurra, con sette podi iridati (migliore prestazione di sempre dopo le sei medaglie di Göteborg nel 1995) e tante prestazioni storiche. Sul record di medaglie: “È un record ottimo, per l’Italia è un grande risultato. Il fatto che ci siano podi e piazzamenti è notevole. Ci sono stati anche dei cattivi risultati perché purtroppo l’atletica è uno sport e non ci possiamo aspettare sempre il meglio da tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stefano La Sorda: "Palmisano meno fluida tecnicamente. Battocletti all'inizio di un ciclo"