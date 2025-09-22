Per anni, Stefano De Martino è stato un volto legato indissolubilmente al piccolo (grande) mondo di Mediaset. Nato artisticamente ad Amici di Maria De Filippi, il ballerino di Torre Annunziata ha costruito la propria notorietà grazie di certo al talento espresso sul palco, ma anche per una vita privata costantemente al centro della cronaca rosa. Il matrimonio con Belen Rodriguez, seguito da un’altrettanto mediatica separazione, lo ha trasformato in una figura che per lungo tempo ha catalizzato l’attenzione ben oltre il contesto televisivo. Con il trascorrere degli anni, però, De Martino ha saputo emanciparsi dall’etichetta di “ex allievo” e dal ruolo di protagonista di gossip, scegliendo una strada diversa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, salta il ritorno a Mediaset: il motivo