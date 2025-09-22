Stefano De Martino salta il ritorno a Mediaset | il motivo
Per anni, Stefano De Martino è stato un volto legato indissolubilmente al piccolo (grande) mondo di Mediaset. Nato artisticamente ad Amici di Maria De Filippi, il ballerino di Torre Annunziata ha costruito la propria notorietà grazie di certo al talento espresso sul palco, ma anche per una vita privata costantemente al centro della cronaca rosa. Il matrimonio con Belen Rodriguez, seguito da un’altrettanto mediatica separazione, lo ha trasformato in una figura che per lungo tempo ha catalizzato l’attenzione ben oltre il contesto televisivo. Con il trascorrere degli anni, però, De Martino ha saputo emanciparsi dall’etichetta di “ex allievo” e dal ruolo di protagonista di gossip, scegliendo una strada diversa. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Stefano De Martino finisce ancora al centro della cronaca, questa volta rosa. Dopo il caso del video intimo rubato, l'attacco di Fedez e, da ultimo, l'orologio di lusso rubato nel traffico a Milano, lo showman è stato immortalato nel bel mezzo di una lite con la sua - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino è stato vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, ieri pomeriggio, zona Bocconi, a Milano. Mentre era in auto, sarebbe stato avvicinato da 2 uomini in scooter che hanno usato il trucco dello specchietto. Il conduttore di #AffariTuoi ha s - X Vai su X
Stefano De Martino, salta il suo intervento allo show di Canale 5: Motivi di contratto; Salta l'ospitata di Stefano De Martino a Mediaset. Il clamoroso motivo; Stefano De Martino si ferma, perché salta Affari Tuoi stasera 5 settembre.
Stefano De Martino, salta il ritorno a Mediaset: il motivo - Stefano De Martino non comparirà tra gli ospiti che hanno affiancato Sal Da Vinci nel corso del concerto da Piazza del Plebiscito: il vero motivo ... Riporta dilei.it
Salta l'ospitata di Stefano De Martino a Mediaset. Il clamoroso motivo - Stefano De Martino era nato sotto la stella di amici di Maria De Filippi (e dunque di Canale 5, Mediaset). Si legge su today.it