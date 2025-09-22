Stazione di Frosinone riapertura accesso da via Pergolesi

Conclusa la prima fase dei lavori alla Stazione di Frosinone, che rientra nel Piano Integrato Stazioni di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS. Riapre l’accesso al sottopasso ferroviario lato via Pergolesi (parcheggio Frasca) con la possibilità di accedere alla stazione da entrambi i fronti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

