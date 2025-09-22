Stazione Centrale di Napoli binari occupati nella protesta per Gaza | treni in tilt e forti ritardi

La circolazione è rimasta bloccata per circa venti minuti alla Stazione Centrale di Napoli a causa della mobilitazione dei sindacati di base. Ora i convogli viaggiano con ritardi. Disagi anche per alcuni turisti alla stazione Circumvesuviana di Ercolano-Scavi. Alla Stazione Centrale un gruppo di aderenti ai sindacati di base ha bloccato per circa venti minuti . 🔗 Leggi su 2anews.it

Manifestazione Gaza Napoli, occupati i binari della Stazione Centrale; Blitz nella stazione centrale: il corteo sfonda le porte |VIDEO; Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli.

stazione centrale napoli binariManifestanti su binari della stazione di Napoli,stop a treni - Forti ritardi per i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli: un gruppo di manifestanti dei sindacati di base ha occupato alcuni binari, provocando il parziale blocco della circ ... Si legge su ansa.it

stazione centrale napoli binariSciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli - A Napoli alcuni manifestanti dei sindacati di base hanno occupato per circa venti minuti i binari della Stazione Centrale, provocando forti ritardi nei treni in arrivo e in partenza. Secondo tg24.sky.it

