Stazione Centrale di Napoli binari occupati nella protesta per Gaza | treni in tilt e forti ritardi
La circolazione è rimasta bloccata per circa venti minuti alla Stazione Centrale di Napoli a causa della mobilitazione dei sindacati di base. Ora i convogli viaggiano con ritardi. Disagi anche per alcuni turisti alla stazione Circumvesuviana di Ercolano-Scavi. Alla Stazione Centrale un gruppo di aderenti ai sindacati di base ha bloccato per circa venti minuti . 🔗 Leggi su 2anews.it
Durerà fino alle 23 lo #sciopero generale in solidarietà alla popolazione di #Gaza e alla Global Sumud Flotilla. Chiusure e disagi per scuola, università, #trasporti. A Milano un corteo è partito poco fa da piazzale Cadorna e arriverà alla Stazione Centrale - X Vai su X
Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano: si svolgerà alla Vigilia, martedì 24 dicembre, a mezzogiorno, in piazza Duca d’Aosta. ... . #attualitàmilano #befanadelclochard #cityangels #eventimilano #milanoattualità #natale #newsmila - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione Gaza Napoli, occupati i binari della Stazione Centrale; Blitz nella stazione centrale: il corteo sfonda le porte |VIDEO; Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli.
Manifestanti su binari della stazione di Napoli,stop a treni - Forti ritardi per i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli: un gruppo di manifestanti dei sindacati di base ha occupato alcuni binari, provocando il parziale blocco della circ ... Si legge su ansa.it
Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli - A Napoli alcuni manifestanti dei sindacati di base hanno occupato per circa venti minuti i binari della Stazione Centrale, provocando forti ritardi nei treni in arrivo e in partenza. Secondo tg24.sky.it