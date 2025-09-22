Stazione Centrale di Milano nel caos alla fine della manifestazione Pro-Pal le immagini degli scontri
Scontri a Milano durante la manifestazione a sostegno della Palestina: tensioni tra dimostranti e polizia. Le immagini dei tafferugli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: stazione - centrale
Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano: era ricercato per l’omicidio di mamma e fratello
Catania, recuperato il cadavere di un uomo sugli scogli nei pressi della stazione centrale: si indaga sulle cause della morte
A Napoli si cerca Leonardo Grimaldi, 30 anni: ultimo avvistamento alla Stazione Centrale
Tg3. . Dopo aver percorso pacificamente la città, a Milano la manifestazione per la Palestina è degenerata in violenti scontri alla Stazione centrale. Una sessantina gli agenti feriti. Alvise Losi per il Tg3 delle 19 del 22 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: manganellate della polizia, lacrimogeni e turisti in fuga - X Vai su X
Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: manganellate della polizia, lacrimogeni e turisti in fuga; Manifestanti tentano di entrare in Stazione centrale di Milano: sassaiola e cariche della polizia; Stazione Centrale di Milano nel caos alla fine della manifestazione Pro-Pal, le immagini degli scontri.
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... ilmattino.it scrive
Milano, guerriglia in Stazione Centrale: scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine. Cecchetti: “Tolleranza zero contro i violenti” - Guerriglia a Milano, feriti e tensioni in Stazione Centrale: Cecchetti (Lega) chiede tolleranza zero per i responsabili. Segnala cronacaossona.com