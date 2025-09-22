Stava guardando le foto di donne nude mentre guidava | camionista travolge e uccide un 46enne La rabbia della figlia della vittima | Sapevi di poter uccidere

Una condanna esemplare per una distrazione criminale. Un camionista britannico, Neil Platt, 43 anni, è stato condannato a 10 anni di reclusione per aver causato la morte di un uomo mentre era “ pesantemente distratto ” da immagini pornografiche mentre era alla guida. La tragedia risale al 17 maggio 2024. Attorno alle 13:00, sull’autostrada M58 vicino a Skelmersdale, nel Lancashire, il tir guidato da Platt ha tamponato a tutta velocità una Hyundai Kona ferma in coda, guidata da Daniel Aitchison, 46 anni, padre di due figli. L’impatto, devastante, ha schiacciato l’auto contro un’autocisterna che la precedeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stava guardando le foto di donne nude mentre guidava”: camionista travolge e uccide un 46enne. La rabbia della figlia della vittima: “Sapevi di poter uccidere”

In questa notizia si parla di: stava - guardando

Accoltella il coinquilino che stava guardando la televisione: arrestato

Si distrae con il telefono, camionista travolge e uccide un uomo: “Cosa stava guardando”. Tragedia folle

La caduta di un bambino... e di un sistema. C'è un filo nero che unisce la caduta di un bambino da una finestra di una scuola di Genova e la nostra indifferenza. Un filo che ci porta dritti alla domanda più scomoda: chi stava guardando? Non è una domanda ret - facebook.com Vai su Facebook

il "finito" di Briatore mentre stava guardando l'incidente di Colapinto è piuttosto indicativo di quello che leggeremo nelle prossime ore. #F1 #AzerbaidjanGP - X Vai su X

Guidava guardando foto di nudo sul telefono: camionista uccide un padre di famiglia; L’autista dello scuolabus guarda il cellulare, la foto prima dello schianto mortale a 90 all’ora in autostrada: “Leggeva un whatsapp”; Perché è libero l’operaio sulla ruspa che ha ucciso turista in spiaggia.

Camionista non si accorge della coda, travolge vettura e uccide un uomo: guardava porno sul telefono - Le indagini sull’incidente avvenuto in Inghilterra hanno dimostrato che il camionista stava vedendo foto di donne nude anche pochi secondi prima che ... Da fanpage.it

Storie comuni di foto condivise senza consenso - Dal marito, dal fidanzato o da un caro amico: quattro donne hanno raccontato al Post quel che è successo quando l'hanno scoperto ... Scrive ilpost.it