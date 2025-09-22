Stato di Palestina L’ora dei sì
Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo. Sono questi i Paesi che, alla vigilia della settimana di alto livello dell’ Assemblea generale dell’Onu, hanno formalmente riconosciuto lo Stato palestinese. A questi già nelle prossime ore si aggiungeranno altri membri delle Nazioni Unite, tra cui la Francia. Una decisione storica, dato che per la prima volta alcuni membri del G7, ovvero Regno Unito e Canada, hanno preso questa iniziativa dal forte impatto diplomatico. "La soluzione a due Stati non è una ricompensa per Hamas, perché non potrà avere nessun ruolo in futuro", ha detto il premier britannico Keir Starmer, precisando che si tratta di un’iniziativa volta a "ravvivare la speranza di pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
