Stato di Palestina cosa significa riconoscerlo? Cosa potrebbe cambiare e quali sono i Paesi favorevoli e quelli contrari

Regno Unito, Portogallo, Canada e Australia hanno formalizzato il riconoscimento dello Stato palestinese. Nelle prossime ore in occasione dell'Assemblea Generale Onu si.

Abbas:Stato Palestina,decisione storica

Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu

Salle approva mozione sullo Stato della Palestina, il Pd pescarese: "Gli altri comuni seguano l'esempio"

Assemblea generale dell'Onu. Anche Francia e Belgio riconosceranno lo Stato di Palestina - In Francia, 21 comuni hanno sfidato un divieto ministeriale esponendo la bandiera palestinese in segno di sostegno alla decisione imminente di Macron; Tre motivi per il riconoscimento della Palestina - Pierre Haski; Stato di Palestina, cosa significa il riconoscimento e chi è a favore e chi no.

