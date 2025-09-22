Stato di Palestina cosa può cambiare con il riconoscimento

Roma, 22 settembre 2025 – Più di dieci Paesi oggi, a New York, annunceranno il riconoscimento dello Stato di Palestina: Francia, Canada e Regno Unito tra i membri del G7; Australia, Portogallo, Malta tra gli altri. Un passo avanti nella strada già imboccata da Spagna, Norvegia, Irlanda e Slovenia. Il riconoscimento – nel tentativo di dare attuazione alla soluzione dei due Stati – si terrà dell 'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. L’Italia sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha più volte espresso la posizione del governo: pieno sostegno ma non è il momento di riconoscere la Palestina, insistendo sul fatto che Hamas resta un’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stato di Palestina, cosa può cambiare con il riconoscimento

