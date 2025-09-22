Stati Uniti folla record per le celebrazioni di Charlie Kirk | Trump lo definisce eroe e martire della libertà

Un’ovazione da stadio e una folla di oltre 200.000 persone hanno accompagnato a Glendale, in Arizona, le celebrazioni in onore di Charlie Kirk, l’attivista conservatore recentemente assassinato. Allo State Farm Stadium, sua terra di casa, si sono riuniti sostenitori provenienti da tutto il Paese per rendergli omaggio in una cerimonia che ha assunto i toni di un grande evento politico e religioso. A guidare la commemorazione è stato Donald Trump, accolto come una star dalla platea. “Un gigante della sua generazione, un eroe americano e un martire della libertà. Ha cambiato la storia”, ha detto il presidente sul palco, ricordando il ruolo chiave giocato da Kirk nella sua ascesa politica e nella vittoria alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

