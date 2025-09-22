Start-up Ue intrappolate tra burocrazia e carenza di fondi | come uscirne
Roma, 22 settembre 2025 – L’Europa è da tempo una fucina di idee brillanti. Dai progressi rivoluzionari in materia di IA compiuti a Parigi alle innovazioni tecnologiche verdi realizzate a Stoccolma, le start-up europee finiscono regolarmente in prima pagina a livello mondiale. Eppure, troppo spesso queste promettenti iniziative vanno a sbattere contro un muro. Invece di diventare campioni globali, esse precipitano nella “valle della morte”, quell’insidioso divario tra l’innovazione precoce e il successo commerciale. In mancanza di capitali, talenti o accesso al mercato, troppe imprese europee si trasferiscono o vendono a concorrenti stranieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Start-up Ue intrappolate tra burocrazia e carenza di fondi: come uscirne.
