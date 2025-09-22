Stangata per Ciro Grillo e gli amici | tutti condannati per violenza sessuale di gruppo

Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e a 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Neppure la presunta vittima era in aula. 🔗 Leggi su Iltempo.it

