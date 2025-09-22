Standing ovation Ricordi e confessioni Spacey conquista il cuore di San Francesco
Oltre seicento le persone che ieri pomeriggio, nella chiesa di San Francesco, hanno partecipato all’evento più atteso del Lucca Film Festival 2025: la masterclass con Kevin Spacey. A fare gli onori di casa è stato il presidente del festival Nicola Borelli, mentre la conversazione è stata moderata dal giornalista e firma delle testate del gruppo QN Giovanni Bogani, affiancato dall’interprete Chiara Michelozzi. Sullo schermo, per la prima volta in Italia, sottotitoli generati dall’ intelligenza artificiale: una sperimentazione di traduzione simultanea che ha decisamente sorpreso il pubblico. Dopo la proiezione di un trailer, Spacey ha fatto il suo ingresso in abito beige e cravatta rosa, conquistando subito la platea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
