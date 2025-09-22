Stan lee in un ologramma ai alla comic con di los angeles

Il mondo del cinema e dei fumetti si trova al centro di un dibattito acceso riguardo all'uso delle tecnologie avanzate per il recupero di figure iconiche del passato. In particolare, l'attenzione è rivolta alla recente iniziativa di Marvel, che prevede la riapparizione di Stan Lee attraverso un avatar digitale alimentato dall'intelligenza artificiale (AI). Questa innovazione segna un nuovo capitolo nel rapporto tra tecnologia e cultura pop, suscitando interesse ma anche discussioni etiche. stan lee in una riproduzione holografica al convegno di la. esperienza interattiva per i fan: foto, conversazioni e apparizioni a sorpresa.

Stan Lee come non si è mai visto: il suo ologramma arriva al prossimo Comic-Con a Los Angeles (ed è polemica)

Quasi sette anni dopo la sua scomparsa, avvenuta all'età di 95 anni, Stan Lee sarà di nuovo presente al Comic-Con di Los Angeles sotto forma di ologramma che utilizzerà l'intelligenza artificiale per dialogare con i fan.

Stan Lee viene “riportato in vita” con l’IA: il progetto di un Comic Con che divide i fan; Stan Lee “torna in vita” grazie all'IA. Polemica tra i fan Marvel: «Lui non approverebbe» [FOTO]; Meraviglia.

