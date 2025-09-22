Stallo Juve Comolli nei guai | Vlahovic è il colpevole

Glieroidelcalcio.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pareggio contro il Verona è stata la prima battuta d’arresto dei bianconeri: nel frattempo Dusan Vlahovic è entrato nel mirino delle critiche Dopo un avvio più che incoraggiante, con tre vittorie e un pareggio agguantato nel recupero in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus ha subito il primo vero stop stagionale contro il Verona. I bianconeri non sono riusciti ad andare oltre all’1-1 al Bentegodi. E proprio nella partita non ha brillato la stella di Dusan Vlahovic. I quattro gol in cinque partite stagionali non sembrano aver comunque placato le polemiche intorno all’attaccante serbo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

