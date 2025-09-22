Stalking tenta di entrare in casa dell' ex compagna violando il divieto di avvicinamento | in arresto

Un 50enne è stato arrestato dai Carabinieri di Cesena per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna che gli era stato imposto a causa di una vicenda di accanito stalking. L'uomo, nel febbraio scorso, era già stato arrestato per gli atti persecutori.Leggi le notizie di CesenaToday. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Napoli, tenta di aggredire la figlia e la minaccia di morte perché è omosessuale: padre arrestato per stalking e maltrattamenti

Stalking, tenta di entrare in casa dell'ex compagna violando il divieto di avvicinamento: in arresto; Quartu, sfonda il portone di casa della ex e tenta di entrare in camera: arrestato; Padre stalker arrestato mentre tenta di sfondare la porta di casa della figlia.

Tenta di entrare in casa della ex, arrestato a Padova - Un cittadino moldavo è stato arrestato dai carabinieri di Vigodarzere per aver tentato di entrare con violenza nella casa dell'ex moglie, in zona Arcella a Padova, in presenza della figlia minorenne. Scrive ansa.it

Napoli, non accetta omosessualità della figlia e tenta di sfondare la porta: “Cambia cognome” - Si é recato nel bar, in zona Santa Chiara, in pieno centro storico a Napoli, dove la figlia lavora e ha iniziato a provocarla dicendole che doveva cambiare cognome. Come scrive napoli.repubblica.it