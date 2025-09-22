Fine settimana intenso, e pieno di sfide interessanti, quello che va in archivio a due settimane dall’avvio del primo campionato, quello di A2 Femminile: curiosamente l’unica amichevole saltata è stata proprio quella della squadra di Biagio Marone, che così si è dovuto accontentare di far allenare le sue ragazze, in vista del prossimo appuntamento, fissato per mercoledì sera alle Guarini, contro Campagnola. Bel risultato invece per la Stadium Mirandola di A3 che al PalaSimoncelli ha vinto tutti e quattro i set giocati con i pari categoria dell’Acqui Terme: 4-0 (2513 2520 2522 2521) il finale di una gara che ha ampiamente soddisfatto tutto il clan gialloblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stadium a valanga sull’Acqui Terme