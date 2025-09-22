Stadio San Siro | dopo la vendita per il Comune prelazione solo per 5 anni

Sarà di cinque anni il diritto di prelazione del Comune di Milano sullo stadio Meazza e sulle aree circostanti, nel caso in cui Milan e Inter, una volta acquistato il “pacchetto”, decidano di venderlo, o venderne una parte. La prelazione scatterà a partire dall'atto di compravendita che, come si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: “Se non si risolve, andremo via da Milano” - Proprio nella settimana in cui il Consiglio comunale deve decidere sul futuro dello stadio, il presidente nerazzurro ha lanciato un appello ai microfoni di Rai 1, Dazn e Sky, senza ovviamente che ci f ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Stadio San Siro, l’ultimatum di Marotta: “Se non passa la vendita, andiamo altrove” - Il presidente dell’Inter in vista del voto in Consiglio sulla vendita: “Scenario imbarazzante”. Si legge su milano.repubblica.it