Stadio del nuoto chiuso allarme per i ragazzi autistici | Senza piscina rischiano di regredire

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura della piscina provinciale di Caserta per mancanza del certificato antincendio, che dura dal primo aprile scorso, sta impattando profondamente su tanti soggetti fragili, tra cui i ragazzi affetti da autismo.E purtroppo lo Stadio del Nuoto non riaprirà neanche nelle prossime settimane e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: stadio - nuoto

