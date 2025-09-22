Sprint La T Gema Ultimo quarto stellare Lumezzane al tappeto
LA T TECNICA GEMA MONTECATINI 95 LUXARM LUMEZZANE 82 MONTECATINI Burini 1, Jackson 14, D’Alessandro 9, Acunzo 8, Strautmanis 10, Fratto 14, Bargnesi 13, Passoni 13, Vedovato 13, Benvenuti, Gulini ne. All. Andreazza LUMEZZANE Piccionne 5, Siberna 7, Hrstic 35, Deminicis 2, Ohenen 14, Varaschin 11, Galassi 6, Angarica 2, Ivanovskis, Festa, Valle ne, Gelfi ne. All. Ciarpella ARBITRI Ugolini, Lanciotti ed Esposito NOTE Parziali 20-25, 45-50, 64-67 LA SPEZIA Ti aspetti una T Gema "sparagnina", invece nel debutto in regular season arriva una prestazione da quasi 100 punti, con sei giocatori in doppia cifra per gli uomini di Andreazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sprint - gema
