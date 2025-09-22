Sport viterbese in lutto morti Angelo Piacentini e Antonio Tony Vecchiarino

La comunità sportiva di Viterbo piange la perdita di due figure ben note: Angelo Piacentini e Antonio Vecchiarino. Vecchiarino, noto come Tony, è morto prematuramente il 20 settembre. Figura molto attiva nel panorama calcistico locale, era stato dirigente della Virtus Pilastro. Era anche cognato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: sport - viterbese

AGGIORNAMENTO LIVE FULL TIME Romulea - Viterbese 0-1 La rete della vittoria dei gialloblu la firma Iurato Foto Diretta Sport Viterbo / Politini #DirettaSportViterbo - facebook.com Vai su Facebook

Sport viterbese in lutto, morti Angelo Piacentini e Antonio Tony Vecchiarino; È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi; Lutto a Civita Castellana è morto Fabio Lazzarini.

Lutto nel mondo dello sport, morto Fabrizio Pianetti - Lutto nel mondo dello sport, per la morte di Fabrizio Pianetti, imprenditore e storico tifoso del Genoa, molto conosciuto in città. Da rainews.it