Sport in tv oggi lunedì 22 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un altro lunedì piuttosto ampio, quello in scena da parte a parte del mondo sportivo per quel che si potrà vedere sui vari schermi televisivi. Andiamo a scoprire con ordine quale sarà la programmazione sportiva del quarto lunedì di settembre. Tanti occhi sono puntati su Mondiali di ciclismo, e con la cronometro Under 23 c’è anche una speranza chiaramente visibile in Lorenzo Finn, già oggetto di parecchie attenzioni nel recente passato e soprattutto dopo l’iride del 2024. Di scena anche la corrispettiva prova femminile in un Ruanda che mai prima d’ora aveva visto tanto alto livello ciclistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

