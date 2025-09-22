Sport in tv lunedì 22 settembre | Mondiali di ciclismo e Napoli-Pisa

Sport in tv lunedì 22 settembre: dai Mondiali di ciclismo a Musetti in campo fino al posticipo di Serie A tra Napoli e Pisa, tutti gli eventi in programma Inizia una nuova settimana con ancora negli occhi la straordinaria vittoria delle azzurre del tennis nella Billie Jean King Cup. Un trionfo storico, perché bissa quello conquistato lo scorso anno da Paolini e compagne. Ora, però, è già tempo di voltare pagina. Sono numerosi gli impegni in programma oggi a partire naturalmente dai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento che stanno regalando alterne fortune all’Italia. Per il lato tennistico c’è Lorenzo Musetti pronto a cercare il ritorno in finale a Chengdu, e soprattutto a proseguire la corsa verso un titolo che, nel suo palmares, manca da tre anni (e che lo lancerebbe ancor di più nella corsa alle ATP Finals). 🔗 Leggi su Sportface.it