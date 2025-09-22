Sport e benessere | la Brianza al 23esimo posto tra le province italiane
Proprio nell’anno in cui Seregno è stata eletta città europea dello sport, la provincia brianzola guadagna la 23^ posizione nella classifica delle città più sportive del Paese. Al primo posto c’è Trento, seguita da Firenze e da Milano sul terzo gradino del podio, per la prima volta dopo 19 anni.A. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: sport - benessere
Creta tra sport, benessere e natura: il Lyttos Padel Camp firmato Weebora è la nuova meta per gli amanti del padel in Europa
Torna Giffoni Sport: campioni, inclusione e benessere al centro della seconda edizione dal 17 al 25 luglio
27 settembre, torna la 5^ night run monzino: sport e benessere con il centro cardiologico monzino
Sport e benessere in scena a Genola. Al villaggio sportivo San Sebastiano le società sportive attive sul territorio, Libertas Fossano per la ginnastica artistica, Giovanile Genola 05 con il volley e il calcio, il ballo di Happy Dance for you, il basket dei Gators e la - facebook.com Vai su Facebook
Sport e benessere: la Brianza al 23esimo posto tra le province italiane.