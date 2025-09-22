Sponsor ‘Betsson’ proibito in Olanda | le autorità accusano l’Inter in occasione della sfida all’Ajax
Sponsor Betsson Inter. L’ Inter si ritrova a gestire una difficoltà inaspettata dopo la vittoria in Champions League contro l’ Ajax. Il problema riguarda lo sponsor di maglia, Betsson.sport, che ha attirato l’attenzione KSA, l’Autorità olandese per il gioco d’azzardo. Secondo quanto riportato da CasinoNieuws.nl, la Federcalcio locale avrebbe chiesto un parere all’ente regolatore prima del match, ricevendo una risposta chiara: in Olanda la presenza di loghi legati a operatori di scommesse, anche indirettamente, non è consentita. Nonostante ciò, i nerazzurri sono scesi in campo con il marchio ben visibile, provocando l’indignazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
