Spoleto trovato un cadavere fatto a pezzi
Spoleto (Perugia), 22 settembre 2025 – Macabro ritrovamento a Spoleto nei pressi dei giardini di via XIV Giugno, vicino alla ferrovia. Si tratta di resti umani, probabilmente un cadavere fatto a pezzi, trovati all’interno di un sacco nero. La zona, subito transennata, si è presto riempita di carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Spoleto: al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Avviati gli accertamenti di polizia scientifica, che si sono protratti per diverse ore. A dare l’allarme sarebbe stato un residente che ha notato, accanto alla linea ferroviaria, un sacco nero e una bicicletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
