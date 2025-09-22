Spoleto orrore vicino alla ferrovia | cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco
Il corpo, non ancora identificato, è stato rinvenuto da un passante in un'area verde vicino ai binari. Sul posto carabinieri, medico legale e Procura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: spoleto - orrore
“Fuga da Gaza in 48 ore”. L’orrore nella testa e la vergogna dell’Occidente | Racconto del giornalista palestinese ora in Umbria, i video http://ow.ly/Y6cc106mlMs [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco - Nella serata di lunedì 22 settembre, nei pressi della ferrovia che costeggia il rione Casette, è stato trovato un sacco contenente ... Scrive msn.com
Cadavere trovato in un sacco vicino alla ferrovia, l'allarme dato da un passante: il corpo è sezionato - Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato all'interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Come scrive msn.com