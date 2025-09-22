Spoleto orrore al quartiere Casette | cadavere fatto a pezzi in un sacco della spazzatura l’ipotesi
Il ritrovamento tra il giardino e la ferrovia. Un macabro ritrovamento ha sconvolto la città di Spoleto nella tarda serata di lunedì 22 settembre. Nel quartiere Casette, in un’area compresa tra il giardino pubblico e i binari della ferrovia, è stato scoperto un cadavere fatto a pezzi e nascosto in un sacco della spazzatura. La segnalazione è partita da un residente della zona, che si è imbattuto nel sacco abbandonato e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Indagini sul posto: scientifica e magistrato. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, gli specialisti della scientifica e il comandante provinciale dell’Arma Sergio Molinari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
