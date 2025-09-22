Spoleto Crolla parte dell’ex rimessaggio ferroviario | nessun ferito area transennata
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00, quando la copertura e parte della struttura dell’ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia Spoleto–Norcia sono crollate improvvisamente. L’allarme è stato immediato, poiché uno dei muri perimetrali dell’edificio si affaccia su un passaggio pedonale molto frequentato, in prossimità di una scuola elementare, di due scuole dell’infanzia e della sede della Scuola Allievi Sottufficiali della Polizia di Stato. In un primo momento si è temuto il coinvolgimento di persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto, con il supporto di un’autopiattaforma tridimensionale (TRID), insieme a Polizia Locale, Polizia di Stato, personale sanitario del 118 e tecnici del Comune. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: spoleto - crolla
Spoleto: crolla uno degli stabili della rimessa dei trenini della ex Spoleto-Norcia - X Vai su X
Libreria Clexidra - Spoleto - facebook.com Vai su Facebook
Crolla parte dell'ex deposito di vagoni della ferrovia Spoleto-Norcia: sul posto i vigili del fuoco - I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti sul posto intorno alle ore 14 di lunedì 22 settembre. Segnala corrieredellumbria.it
Crolla l’ex rimessaggio della ferrovia, paura per i pedoni ma nessun ferito - Spoleto (Perugia), 22 settembre 2025 – Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, per il crollo della copertura e di parte di un edificio dell’ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia ... Da msn.com