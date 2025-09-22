Serie A, Napoli Pisa 3-2: arrivano le dichiarazioni di Spinazzola e Lucca ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona. Il Napoli di Antonio Conte vince al Maradona contro il Pisa di Alberto Gilardino al termine di un match molto intenso e combattuto fino alla fine. La serie di errori gratuiti da parte della difesa partenopea ha aperto nuovi spazi e regalato nuove occasioni alla squadra nerazzurra. Alla fine la compattezza del gruppo azzurro ha permesso ai ragazzi di Conte il primo posto in classifica. Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Spinazzola e Lucca d’accordo nel post partita: “Dobbiamo migliorare questo aspetto”