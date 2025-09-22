Spiderman e Batman corrono per i bambini del Regina Margherita | a Torino c' è la Cosplayer Run
Vedere correre Spiderman accanto a Batman e Sailor Moon non è solo un sogno. Domenica 28 settembre alle 10, al parco del Valentino di Torino, partirà la settima edizione della Cosplayer Run, la manifestazione organizzata da Accademia 72 Asd e patrocinata dal Comune e dalla Regione Piemonte che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Spiderman e Batman corrono per i bambini del Regina Margherita: a Torino c'è la Cosplayer Run.
