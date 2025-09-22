Infortunio di Tom Holland: aggiornamenti sul set di “Spider-Man: Brand New Day”. Le produzioni cinematografiche di grande calibro si confrontano spesso con imprevisti che possono influenzare i tempi di lavorazione. Recentemente, un incidente occorso a uno dei protagonisti principali ha attirato l’attenzione, richiedendo una rapida riorganizzazione delle attività. Di seguito, vengono analizzati i dettagli dell’incidente e le conseguenze per il progetto in corso. Dettagli dell’incidente e condizioni di salute. Descrizione dell’infortunio. Durante le riprese del nuovo film del franchise di Spider-Man, intitolato “Spider-Man: Brand New Day”, l’attore protagonista, Tom Holland, ha subito una commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-Man si ferma: Tom Holland costretto a un’interruzione sul set di Brand New Day