Spider-Man | nuove rivelazioni sul film Beyond the Spider-Verse da Greta Lee

aggiornamenti sulla produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Le fasi di realizzazione del tanto atteso sequel di Across the Spider-Verse stanno procedendo con ritmo accelerato, nonostante i ripetuti rinvii. La produzione è ora in uno stato avanzato, come confermato da alcune fonti e testimonianze provenienti dal cast. L’uscita ufficiale del film, prevista inizialmente per il 2024, è stata spostata più volte, arrivando alla data attuale del 25 giugno 2027. Questo sequel continuerà la narrazione lasciata in sospeso nel finale di Across the Spider-Verse, dove Miles Morales si trovava intrappolato in un universo alternativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

