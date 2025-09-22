Spider-Man | nuove rivelazioni sul film Beyond the Spider-Verse da Greta Lee
aggiornamenti sulla produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Le fasi di realizzazione del tanto atteso sequel di Across the Spider-Verse stanno procedendo con ritmo accelerato, nonostante i ripetuti rinvii. La produzione è ora in uno stato avanzato, come confermato da alcune fonti e testimonianze provenienti dal cast. L’uscita ufficiale del film, prevista inizialmente per il 2024, è stata spostata più volte, arrivando alla data attuale del 25 giugno 2027. Questo sequel continuerà la narrazione lasciata in sospeso nel finale di Across the Spider-Verse, dove Miles Morales si trovava intrappolato in un universo alternativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Spider-man di tom holland nel 2026: nuove possibilità per il mcu
Spider-Man: nuove indiscrezioni su Hulk e The Punisher
Spider-Man: nuove rivelazioni sulla collocazione temporale del film
